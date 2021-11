Ziguinchor- Djibélor dans la rue pour dénoncer la recrudescence des accidents

Les populations de Djibelor manifestent contre les accidents

L’axe Ziguinchor-Oussouye est devenu mortel à cause des accidents de la circulation. Pour dénoncer cet état de fait, les populations de Djibélor, village situé à la lisière de Ziguinchor, ont investi la rue et barré cet axe routier pendant des heures.





«Nous réclamons des ralentisseurs sur cette route où les conducteurs de véhicules roulent à plus de 120 km/h. Ces chauffeurs ne se soucient même pas du devenir de nos enfants. Récemment, deux véhicules de transport en commun sont entrés en collision sur cette route. Par la grâce de Dieu, personne n'a été tué. Ça suffit. Nous en avons assez des accidents à Djibélor» ont laissé entendre les manifestants.





En effet, sur cet axe de 40 kilomètres, la bonne qualité de la route fait que les chauffeurs ne se rendent pas souvent compte qu’ils roulent à tombeau ouvert.





«Nos frères, nos femmes, nos enfants, à cause de ces chauffeurs inconscients, sont tués. C’est la raison pour laquelle nous avons barré la route. Nous interpellons solennellement le maire de Niaguis afin que nous puissions avoir des ralentisseurs sur cet axe routier. Et si nos doléances ne sont pas satisfaites dans les meilleurs délais, nous passerons à la vitesse supérieure et advienne que pourra», ont prévenu ces jeunes.