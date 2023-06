Ziguinchor et Bignona : Des heurts sporadiques, situation globalement calme

La situation est plutôt calme à Bignona et Ziguinchor, ce vendredi après les vives tensions enregistrées, hier, à l’annonce du verdict de l’affaire Sweet-beauté. Ousmane Sonko, leader du parti Pastef les patriotes et maire de Ziguinchor, a écopé d’une peine de deux ans de prison ferme et voit sa participation à l’élection présidentielle de 2024 à priori compromise.







Cette condamnation a suscité l’ire des populations, de la jeunesse particulièrement qui a envahi les rues au niveau de la capitale Sud (Ziguinchor) de même que Bignona. Révolte qui a entrainé des échauffourées et provoqué des morts, trois au niveau de la ville dirigée par le leader de Pastef Ousmane Sonko et plusieurs blessés et destruction de biens.





Commerces fermés, routes barrées et envahies par des pneus et objets brûlés, circulation bloquée dans ces deux villes hier jusqu’à des heures tardives. Cette situation très tendue, hier, a provoqué l'intervention de l'armée pour éviter le saccage d'autres biens et services publics par les manifestants en ville. Tard dans la nuit à Ziguinchor, des tirs de sommation ont été entendus pour disperser les jeunes dans certains quartiers.





Ce matin, la tension a baissé d’un cran, la situation est plus calme à Bignona comme à Ziguinchor, même s’il y a eu des heurts sporadiques entre manifestants et forces de l’ordre. Quelques jeunes sont sortis à Ziguinchor pour brûler des pneus sans grand dommages pour l’heure.





À Bignona par contre, le soulèvement des jeunes en début de matinée a provoqué la fermeture du marché sur la RN 4 et l’arrêt systématique de toutes les activités sur cet axe. La circulation est au ralentie sur la RN4 à Bignona, de même que dans certains quartiers de Ziguinchor.





La tension reste palpable, malgré tout.