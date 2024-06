Ziguinchor et Bignona : le Ministre Cheikh Tidiane Dièye série les solutions contre les inondations en fonction des sites

Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye a effectué une visite de sites et chantiers à Bignona et à Ziguinchor. Cette visite entre dans le cadre de la prévention des risques d'inondations.





Dans la commune de Ziguinchor, l’école Jean Kandé, les quartiers de Belfort et Santhiaba, et le canal du quartier Alwar et la station d’épuration de Boudody en construction ont été visités. Alors qu'à Bignona, c'est le ravin de Tenghory qui a retenu l'attention.





Des mesures concrètes ont été proposées. C'est ainsi qu'il est prévu la construction d'un drain pour accélérer l'évacuation des eaux à l'école élémentaire Jean Kandé. " C'est une solution qui permettra de soulager cet établissement scolaire", a déclaré le Ministre.





Aux quartiers de Belfort et Santhiaba inondables, il a été préconisé l'augmentation de la capacité de pompage par les sapeurs-pompiers. Par ailleurs, des travaux d'urgence seront engagés prochainement au niveau du ravin de Alwar. Le Ministre a informé du démarrage des travaux en urgence, dès la semaine prochaine afin d'atténuer les éventuelles conséquences pour cet hivernage en attendant la réalisation de travaux plus structurants.





Par contre, le Ministre a demandé la reprise de la construction des eaux usées de Boudody. L'objectif étant d'améliorer l'assainissement de la ville.





Bignona le canal de tous les dangers de Tenghory suscite l’attention du Ministre





« J’ai vu le canal de Tenghory avec beaucoup de préoccupations. J’ai pu constater sur le terrain le grand besoin de réaction et d’action sur ce canal », a indiqué le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Cheikh Tidiane Dièye affirme avoir constaté un problème qui dure depuis des années à Tenghory. Ce ravin s'élargit d'année en année et ressemble aujourd'hui à une rivière.





Le canal de Tenghory non seulement constitue un problème de sécurité, mais aussi sociologique, du fait des séparations des quartiers et concessions en deux. Des maisons et poteaux électriques sont menacés. Il est urgent de trouver des solutions immédiates pour soulager les populations. Le Dr Cheikh Tidiane Dièye évoque la nécessité de mettre des ouvrages de franchissement sécurisés pour permettre à la population de vaquer à ses occupations durant l'hivernage.