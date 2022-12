Ziguinchor : L'ANRAC au chevet de la jeunesse et des élèves de Djirack

C'est un accompagnement qui entre en droite ligne avec les recommandations du Président Macky Sall, "d'accompagner et d'assister les populations issues des localités impactées par le conflit, dit le DG de l'ANRAC Ansou Sané. Lécole élémentaire cette localité de la commune de Santhiaba Manjack fortement impactée par le conflit, ainsi que les élèves ont reçus des matériels géographiques et autres fournitures scolaires pour encourager le retour à l'école. Les jeunes quant eux ont reçu "Un million de francs CFA", pour avoir réussi l'organisation d'un tournoi transfrontalier avec les communautés bissau-guinéennes vivants le long de la frontière, afin d'asseoir la paix et la fraternité.





Le DG de l'ANRAC qui a présidé cette cérémonie avec les autorités au niveau local, a tenu ainsi à encourager la jeunesse pour cette mobilisation visant le renforcement du processus de paix, du dialogue communautaire et transfrontalier.

Dans cette dynamique de processus de paix et de retour des populations déplacées, Ansou Sané a promis de porter haut la doléance du directeur et du chef de village de Djirack de disposer d'une cantine scolaire. La mise en place de cette cantine scolaire va permettre "de fixer les élèves, qui quittent des localités éloignées de Djirack, et de pouvoir étudier dans de bonnes conditions".