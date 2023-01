Ziguinchor : L’ANFVR-Joola très remontée contre Me El Hadj Diouf

L’ANFVR-Joola très remontée contre Me El Hadj Diouf

"Les passagers du Joola sont responsables de leurs propres morts; car nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude". Ce sont là les propos que Me El Hadj Diouf aurait tenus lors de l'émission Jakaarlo sur la TFM du 20 janvier 2023. Des propos diffamatoires de bas-étages, sans éducation et éthique, lit-on dans la lettre ouverte de l'Association nationale des familles de victimes et rescapés du Joola





Les membres de L’ANFVR-Joola appellent les pouvoirs publics et particulièrement le Procureur de la République de s'autosaisir. Ces derniers se réservent le droit de porter cette affaire devant les juridictions compétentes, à défaut d'excuses publiques à l'endroit du Joola, font-ils savoir en conférence de presse hier.