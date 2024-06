Ziguinchor : L’intersyndicale des travailleurs de collectivités territoriales arpente les artères de la ville.

L’autorité préfectorale a autorisé la marche pacifique de l’intersyndicale des collectivités territoriales ce mercredi 26 juin 2024. Une marche qui a pris départ à la place de Gao, passant par le Rond-point Bélal Ly Esso, la place publique Korentas jusqu’au Rond-point Jean Paul 2.





Ces travailleurs en grève depuis un peu plus de deux (2) ans ont décidé d’adopter une nouvelle posture avec cette marche pacifique pour espérer être entendus par les nouvelles autorités étatiques.





« Nous ne pouvons pas accepter que l’Etat se joue des travailleurs des collectivités territoriales. Nous sommes importants dans le secteur du travail aujourd’hui », a lancé à qui veut l’entendre le secrétaire général de l’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales de Ziguinchor.





Abib Goundiam, appelle les autorités étatiques à appliquer la fonction publique locale. « Les nouvelles autorités connaissent très bien ce dossier. Notre Ministre de tutelle Fofana connaît très bien ce dossier. Le Premier ministre Ousmane Sonko connaît exactement et très bien ce dossier, ayant été Maire de la Commune de Ziguinchor » a déclaré le secrétaire général de l’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales section Ziguinchor.





Ces travailleurs vêtus en rouge pour la plupart, d’autres arborant des brassards de la même couleur font savoir que l’actuel régime connaît parfaitement la démarche à adopter pour aller vers l’application de cette fonction publique locale. Ils demandent à ces autorités de faire le nécessaire et dans la paix en appliquant la loi qui a fait l’objet de vote à l’Assemblée nationale.





Abib Goundiam et Cie menacent même de bloquer la sortie des actes d’état-civil. « On l’a dit, les gens quand ils veulent un acte d’état-civil c’est la croix et la bannière. Mais s’ils ne font pas attention ça risque de ne plus sortir », avertit le sieur Goundiam. Ce dernier précise qu’ils (les travailleurs des collectivités territoriales) en ont ras-le-bol. Abib Goundiam affirme que « 2 ans de grève cela montre une mauvaise volonté de l’Etat. Que cet Etat ne se fout de ses travailleurs ».