Ziguinchor : La fondation Sonatel a dégainé 650 millions F CFA pour la rénovation du lycée Djignabo

Le lycée Djignabo Bassène de Ziguinchor était dans un état de délabrement tel qu'assurer des apprentissages-enseignements relevait du miracle. L’alerte des autorités académiques sur l’état de certains bâtiments du lycée a été payante, dans la mesure où la Sonatel, dont l’État détient 27 % du capital, a réagi positivement, par le biais de sa fondation.



« On aura investi 650 millions de francs CFA dans la rénovation du lycée Djignabo », selon la directrice générale adjointe du groupe Sonatel. Un investissement qui démontre l’engagement du groupe auprès des populations, ajoute Aminata Ndiaye Niang. Car l’éducation des jeunes est primordiale pour la fondation Sonatel et que la situation du lycée Djignabo a touché les dirigeants de cette entreprise, à l'en croire.



Le lycée Djignabo, érigé en 1958, a formé bon nombre de cadres de la Casamance et d'ailleurs. Il a acquis le statut de lycée d’excellence. La fondation Sonatel, en prenant en charge sa rénovation, permet aux élèves, enseignants et au personnel administratif d’être dans de meilleures conditions d’études et de travail. Des salles de classe, des bureaux administratifs, le laboratoire, les blocs sanitaires, une salle informatique ont été concernés par cette rénovation, sans oublier le mur de clôture.



« L’école est un lieu d’apprentissage », poursuit la directrice adjointe Niang. A ce titre, « la rénovation du lycée Djignabo est bien plus qu’une simple restauration de ses murs. Il s’agit de la réaffirmation de notre conviction que l’éducation est un formidable tremplin vers un avenir meilleur ». Et que chaque brique posée, chaque salle de classe rénovée incitent à apprendre davantage et faire rayonner le Sénégal.