Ziguinchor : La police saisit près de deux millions Cfa en faux billets

Une belle moisson pour la police dans la région sud du pays. Les éléments du poste de police de Yamatogne dans la commune de Ziguinchor, ont procédé, hier nuit, à l’interpellation de trois individus circulant à bord d’un taxi. Selon des informations de Seneweb, leur interpellation a permis à la brigade de recherche de mettre la main sur la somme d’un million neuf cent huit mille (1.908.000) francs Cfa en faux billets, soit des coupures de 10 000, 2000 et 1000 francs.Il s’agit des dénommés E. Mboup né le 06/01/1987 à Louga ; E. A. Gning né le 21/10/1993 à Dakar et C. I. Fall né en 1989 à Khombole. Le trio est originaire de Louga.