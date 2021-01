Ziguinchor : « Assurer le développement économique de la Casamance pour parvenir à une paix définitive» (Dg Anrac)

A l’occasion du Conseil des ministres de mercredi dernier, le président de la République a demandé au ministre chargé des Infrastructures de finaliser les ponts de Tobor, d’Emile Badiane, de Baila, de Diouloulou de Katakalousse. Pour le directeur général de l’Agence nationale pour la relance des activités socio-économiques en Casamance, « il s’agit là d’une mesure qui entre dans le cadre du désenclavement terrestre, maritime et aérien ».Ansou Sané est convaincu que « pour parvenir à la paix définitive en Casamance, il faut assurer le développement économique de cette région qui passe nécessairement par la mise en place de certains fondamentaux ».A l’en croire, la reconstruction de ces ponts surtout dans des zones de fortes productions agricoles et maraichères est fortement attendue par les populations. Ces infrastructures vont permettre la connexion entre les zones de production et les zones de commercialisation et ainsi contribuer davantage à valoriser les potentialités agricoles et maraichères, à accroître les richesses des populations bénéficiaires et à réduire la précarité sociale.Au-delà de ces ponts et des innombrables réalisations, s’ajoutent, selon toujours Ansou Sané, le programme d’urgence de développement communautaire (Pudc) qui déploie tout un programme de mise en place de pistes de productions et d’infrastructures. Celles-ci vont permettre d’intensifier le processus de modernisation de l’agriculture et de valorisation des potentialités naturelles.