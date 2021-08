Ziguinchor : Le DG de l'Aibd oeuvre pour l’autonomisation de la région en matière de santé

En remettant une ambulance neuve au médecin chef du district sanitaire de Ziguinchor, 2 millions pour l’achat de carburant et pour la prise en charge des malades de la Covid-19 ; 7 millions à l’hôpital régional pour l’équipement du Service administratif d’urgence ; le directeur général de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) a lancé l’autonomisation de la région en matière de santé.





Telle est la conviction de Moussa Sène, administrateur des services de santé à l’hôpital de la paix de Ziguinchor qui convole déjà avec 20 spécialités et 6 professeurs. Et d’annoncer qu’avec la signature d’un protocole d’accord pour le relèvement du plateau technique, il n’y aura plus d’évacuation vers d'autres localités.





Pour Ndiamé Diop, le nouveau directeur de l’hôpital régional de Ziguinchor, ce don en nature comme en espèce, auquel s’ajoutent les 300 millions d’investissement en matériel technique permettront la prise en charge des malades des trois régions de la Casamance et des pays de la sous-région.





Même son de cloche chez le docteur Boubacar Kandé, médecin chef du district sanitaire de Ziguinchor qui souligne que l’ambulance de Doudou Kâ vient renforcer le parc d’ambulances de Ziguinchor, ce qui évite à l’hôpital de la paix d’emprunter les ambulances du centre de santé. Sur les masques toujours offerts par Doudou Kâ, le docteur Boubacar Kandé dira qu’ils vont aider le personnel de santé à se protéger et à protéger leur famille contre la 3ème vague du coronavirus, une réalité à Ziguinchor où il est arrivé d’enregistrer plus de 30 cas par jour, a-t-il dit.





Toutefois, il a posé deux doléances sur la table du directeur général de l’Aibd relatives au relèvement du plateau technique. Ce qui, dit-il, pourrait permettre d’éviter les évacuations sur Dakar et réduire le taux de mortalité liée à la distance et à l’état de la route d’une part et d’autre part régler le problème de santé des trois régions de la Casamance et de la sous-région.





L’autre problème des structures sanitaires de la région c’est la fonctionnalité de l’unité de chimiothérapie installée au niveau du centre de santé de Ziguinchor pour que les malades devant être opérés ne soient pas condamnés à mourir sur les routes de l’évacuation.