Ziguinchor : Le MFDC Mangoukouro honore la mémoire de Abdou Élinkine Diatta et réclame justice

Trois ans après la mort de Abdou Élinkine, la branche MFDC de Mangoukouro se souvient de l'homme qui, jusqu’à sa mort, a été un garant des fondamentaux du mouvement, selon ses camarades.



Selon Amidou Djiba, porte-parole du MFDC à Mangoukouro, " Abdou Élinkine a été assassiné de manière crapuleux ". La commémoration de la disparition de Abdou Élinkine est très importante pour cette entité. Ces membres du MFDC demandent à l'État du Sénégal d'élucider leur lanterne 3 ans après la disparition de leur camarade, et réclament justice.





Pour la eux, la mort de Abdou Élinkine Diatta ne doit pas rester impunie, ses bourreaux doivent être retrouvés et punis, d'autant plus qu'une enquête avait été ouverte et que des individus auraient été identifiés.