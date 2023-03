Ziguinchor : Le préfet ferme provisoirement une auberge





L'autorité préfectorale de Ziguinchor va en guerre contre les lieux de consommation d'alcool qui ne respectent pas la loi. Dans un arrêté qui nous est parvenu et daté du 6 mars 2023, le préfet Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye a exigé la fermeture provisoire de l'auberge-bar Dapokin sise au quartier Tilène, dans la commune de Ziguinchor.





Les motifs de cette fermeture provisoire mentionnés sur l'arrêté préfectoral font état d'activités liées au proxénétisme, de vente et d'usage de produits prohibés, de non-respect des normes sécuritaires et d'hygiène. De plus, le bâtiment qui abrite l'auberge est inadapté à l'usage de la musique.





Cette décision préfectorale va soulager le voisinage de cet établissement, dont beaucoup de riverains n'ont cessé de se plaindre.









Seulement, une question taraude les esprits : pourquoi attendre aussi longtemps pour prendre cette décision ?