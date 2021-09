Ziguinchor : Le président de la gare routière donne sa version des faits sur le prix du transport

Ousmane Thiam, Gare Routière de Ziguinchor

Après la sortie de certains chauffeurs de la gare routière de Ziguinchor dénonçant le renchérissement du prix du transport, le président de ladite gare, par la voix de son porte-parole, a tenu un point de presse pour donner sa version des faits.





Sur les ondes d’iRadio, le porte-parole Ousmane Thiam, alias «Thiamas», s’en désole. «Cette situation ne devait pas être, parce que le projet a été longuement réfléchi. On a tenu de multiples réunions avec eux, pour pouvoir adopter ce projet. En dernier recours, nous avons fait une assemblée générale extraordinaire où les 90 % ont approuvé ce projet avant de le mettre en œuvre», dit-il.





Ousmane Thiam précise qu’il ne s’agit pas d’une augmentation, car la gare routière n’est pas habilitée à faire une hausse des tarifs. «Il y a un ministère de tutelle qui le fait. C’est celui du Commerce. Là, ce n’est pas une augmentation, mais une offre du bailleur et l’offre, elle est partout et même dans les entreprises telles que la Senelec. Une fois que tu paies ta facture, tu as l’offre de 200 F qui est le timbre. A Wave, on te parle de l’offre ; à Orange money, on te parle de l’offre. Donc, ce n’est pas encore une fois de plus une augmentation. C’est un service que le promoteur demande, 100 F», a-t-il souligné.