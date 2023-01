Ziguinchor : Le président des élèves et étudiants pour le développement de Ziguinchor (MEEDZ), victime d'une agression

Président du MEEDZ a été grièvement agressé

Les faits se sont déroulés vers 2 heures du matin, sur le boulevard 54, selon un communiqué de ses camarades. Mamadou Badji, Président du MEEDZ a été grièvement agressé par deux hommes en moto. L'étudiant serait pris en charge à l'hôpital régional de Ziguinchor.





Mamadou Badji revenait de Kandialang à l'heure de son agression selon ses camarades étudiants. L'étudiant y avait déposé la secrétaire de leur mouvement, avant de prendre le chemin du retour. Selon ses camarades, Il aurait reçu plusieurs coups, qui lui ont valu des blessures au front et sur une côte. Dans un message d'alerte des étudiants du mouvement des élèves et étudiants pour le développement de Ziguinchor, il est mentionné: "Ses assaillants l’ont juste tabassé et blessé". Sur leur page, l'on peut lire : "Alerte à toute la commune de Ziguinchor qui regarde ses fils subir de telles injustices juste parce qu’ils ont osé défendre leurs frères et sœurs afin qu’ils puissent avoir la chance de poursuivre leurs études".

Ces étudiants font donc la corrélation avec leurs sorties ces derniers jours pour dénoncer la position du Maire Ousmane Sonko et son équipe de mettre fin à leur contrat de bail à Dakar. Cependant, le MEEDZ, ne veut en aucun cas accuser qui que ce soit, peut-on lire dans le lire sur le message d'alerte de ces étudiants. Mais ces derniers de préciser : " Ce dont nous sommes sûrs, c’est que nous n’avons pas cessé de recevoir des menaces depuis le début du contentieux". Ils annoncent qu'une plainte sera déposée contre X. Au commissariat central de Ziguinchor, nos contacts nous ont fait savoir que pour l'heure une plainte n'a pas encore été déposée suite à cette agression.