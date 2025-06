Ziguinchor : Le PROMOVILLES réhabilite et équipe le poste de santé de Lyndiane-Koboda

Le poste de santé de Lyndiane-Koboda, dans la périphérie de la commune de Ziguinchor, a bénéficié des actions du PROMOVILLES (Programme de modernisation des villes), qui a réhabilité les locaux et équipé en matériel médical la structure pour une meilleure prise en charge sanitaire des populations de la zone.







La remise du matériel médical haut de gamme a été présidée par la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, en présence de l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Alseïny Bankoura, du coordonnateur national du PROMOVILLES Serigne Ndiaye, du directeur régional de la Santé, docteur Youssouf Tine, entre autres.





Une occasion pour la ministre de revenir sur "les interventions du PROMOVILLES (qui) s'inscrivent dans le cadre de l'Agenda de transformation systémique émanant de la vision éclairée du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, portée par le Premier ministre Ousmane Sonko, qui favorise une croissance économique endogène, inclusive et à fort impact sur le développement humain".





Plus de 173 millions F CFA injectés par la BAD





Madame Dièye a rappelé qu'en 2017, l’État du Sénégal a bénéficié d’un financement de "173 066 863 F CFA de la Banque africaine de développement", pour la réhabilitation, l’extension et l’équipement du poste de santé de Lyndiane-Koboda, la construction et l’équipement du poste de santé de Santhiaba à Louga et la construction et l’équipement du poste de santé de Thiocé/Ondac à Mbour.





L'équipement du poste de santé de Lyndiane-Koboda comprend des lits d'observation, des chariots d’urgence, des fauteuils roulants, des lits de consultation, des boites d’accouchement, du mobilier de bureau...





Le comité de gestion du poste de santé, par la voix d'Arfang Bodian, a magnifié cette action du PROMOVILLES qui, en dotant le poste de santé de matériels médicaux modernes et adaptés, contribue activement à l'amélioration des conditions de santé des populations.

Il a promis un bon usage et un entretien optimal du matériel réceptionné.