Ziguinchor : Les robinets à sec depuis 72 heures

Coupure d'eau à Ziguinchor depuis 3 jours

Une grave pénurie d'eau frappe la capitale du sud, Ziguinchor. Elle varie d'une zone à une autre ou d'un quartier à un autre. Dans certains quartiers de la capitale Sud, l'eau a cessé de couler depuis 72 heures des robinets. Pour d'autres, depuis quarante huit heures. Une situation difficile que dénoncent les populations restées autant de jours sans une seule goutte d'eau qui sorte des robinets.





Seneweb a cherché à savoir d'où vient réellement le problème. Des sources sûres et indiscrétions de la Sen-Eau, nous ont fait savoir que ces longues coupures sont causées par " une panne terrible au niveau du château d'eau qui alimente tout Ziguinchor. Une panne sérieuse due aux multiples petites coupures d'électricité, de cinq ou dix minutes notées ces derniers jours à Ziguinchor".