Ziguinchor- Levée de l’interdiction de transport des noix de cajou par voie terrestre : Grogne des dockers et opérateurs économiques

Les dockers et opérateurs économiques officiant au port de Ziguinchor s’offusquent de la décision prise par les autorités concernant la levée de l’interdiction de transport des noix de cajou par voie terrestre. Ainsi, ils ont organisé une conférence de presse, ce lundi, devant le port, ils ont en présence du commandement du bateau Dioggé.









Président des dockers, Mokhtar Dabo a d’emblée fait savoir, qu’ils sont restés 2 ans sans travailler, suite à un petit problème au port avec le bateau à conteneurs «le Djilor ». Un total d’au moins 400 de leurs membres issus de différentes régions du pays ont subi les conséquences. « Nous avons eu la confirmation officielle selon laquelle les camions vont reprendre le transport des noix. Si on les laisse convoyer cette marchandise, cela veut que le port ne va pas fonctionner », a-t-il déclaré.









Mokhtar Dabo fait savoir que le pont Émile Badiane est vétuste. «L’infrastructure ne tient plus. Donc, c’est un risque pour la région quand 250 camions de 60 tonnes vont traverser ce pont. La ville de Ziguinchor sera presque coupée du reste du pays », prévient-il.





En plus, il avance que le bon fonctionnement du port à travers l’exportation de l’anacarde profite pas seulement à eux, mais plutôt à toute la région.





Tout comme le président des dockers, le commandant du bateau Dioggé dit ne pas comprendre cette décision.









«Je trouve anormal aujourd’hui qu’on prenne des décisions au détriment du service public. Parce que le Conseil sénégalais des chargeurs (Cosec) est actionnaire majorité du Consortium sénégalais d'activités maritimes (Cosama) ». Sur ce, comment on peut avoir un projet national, disant vouloir faire des ports multimodaux et opérationnels à Ziguinchor et à Carabane, et prendre une telle décision », a soutenu Thione Fally Sène, également président de l’Association sénégalaise des officiers de la marine marchande.









Le Commandant d’informer que depuis jeudi dernier, son bateau qui a accosté au port de Ziguinchor n’est pas chargé. Il affirme qu’il n’y a pas que les opérateurs qui sont laissés, les marins aussi souffrent de cette situation. Pis, Thione Fally Sène fait remarquer que depuis 2 ans le Cosama amène ses bateaux à l’étranger.









Prenant la parole, l’opérateur économique, Aboubacar Camara a interpelé le Premier ministre. « Cette affaire dépasse la compétence du ministre de tutelle. Ce dernier nous avait dit de tester l’exportation des noix de cajou par voie maritime pendant 2 mois et si cela ne pouvait pas se faire correctement, on peut dans ce cas, miser sur le transport terrestre. Là, on n’a même pas fait une journée et le Premier Ministre prend une nouvelle mesure. Qui lui a dit qu’il a problème ici », demande-t-il.