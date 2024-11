Ziguinchor : Mgr Valter Manga rejoint le collège des Évêques

Le Séminaire Saint-Louis de Ziguinchor fait le plein en ce moment de consécration de l'évêque du diocèse nommé le 20 juin 2024 par le Saint Père, le Pape François. Ce lieu de formation de jeunes désirant vivre la pastorale de prêtre accueille ainsi pour la troisième fois l'ordination Épiscopale du premier pasteur de l'église de Ziguinchor. Cela, après les ordinations des évêques feu Mgr Augustin Sagna et Paul Abel Mamba.





La cérémonie religieuse qui se vit dans la ferveur et la communion est présidée par l'évêque du diocèse frère et voisin de Kolda, Mgr Jean Pierre Bassène. Mgr Bassène, consécrateur principal de cette cérémonie religieuse et ses confrères dans le sacerdoce Mgr Éric de Moulins-Beaufort Archevêque de Reims en France et Mgr Paul Abel Mamba Évêque de Tambacounda sont Co-consécrateur en cette cérémonie solennelle.





?Après le rites préparatoires (interrogations de l'ordinand, monitions des litanies, litanies des Saints, prières de conclusion); les rites essentiels (imposition des mains par les évêques, imposition du livre des Évangiles, prière d'ordination; les rites complémentaires (onction de la tête, remise du livre des Évangiles, remise de l'anneau, remise de mitre, de la crosse, installation parmi les évêques, le baiser de paix, et la salutation et bénédiction du peuple), Mgr Jean Baptiste Valter Manga jouit des fonctions d'évêques du diocèse de Ziguinchor.





En attendant demain son installation et de possession de la Cathédrale. La messe de possession Épiscopale est prévue à la Cathédrale. Cette célébration eucharistique au séminaire de Saint-Louis est marquée par la présence de la Conférence des évêques du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de Guinée-Bissau, de l'Évêque Canada.





?Les autorités étatiques ont fait montre de leur présence. La délégation officielle est conduite par le Ministre de l'intérieur Jean Baptiste Tine. Le Ministre de l'Industrie accompagné par le Ministre de la Femme et des Solidarités Maïmouna Dièye, du Ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions Yankoba Diémé et de Olivier Boucal.



Mgr Jean Baptiste Valter Manga installé dans ses fonctions d'Évêque du diocèse de Ziguinchor a pour devise sacerdoce " Dieu fait grâce ".?La cérémonie religieuse se poursuit en attendant les discours des officiels.