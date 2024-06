Ziguinchor : Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga sur les pas de ses prédécesseurs

Le nouvel évêque du diocèse de Ziguinchor a tenu sa première déclaration de presse ce lundi 24 juin à la salle de conférence du bureau de la Caritas diocésaine. Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga a déclaré suivre les pas de ses prédécesseurs messeigneurs Maixent Coly et Paul Abel Mamba Diatta par rapport à son programme pastoral.





« Par rapport à mon programme pastoral, c'est que par la grâce de Dieu, un chemin a déjà été balisé par mes illustres prédécesseurs », a indiqué le nouvel évêque du diocèse de Ziguinchor. Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga précise à ce titre que le diocèse dispose déjà de deux plans d’action pastoraux sous l’épiscopat de Mgr Coly, entre 2003-2008 et 2010-2013. Sur la base de ces plans d’action pastoraux, Mgr Paul Abel Mamba (actuel évêque du diocèse de Tambacounda) a convoqué le synode de l’église diocésaine en 2014. Cheminement qui a abouti, en 2017, à la phase de célébration ou de lancement. Le nouvel évêque de rappeler qu’en 2021, il a été nommé par Mgr Abel Mamba responsable du bureau de la Pastorale d’ensemble, l’organe chargé de la mise en pratique au niveau diocésain et paroissial des résolutions du synode. Monseigneur Valter Manga dit « prendre en charge un diocèse qui a déjà de grandes lignes pastorales ».





Une pastorale de paix et un engagement pour la cohésion et la paix comme credo





Les deux plans d’action pastoraux 2003-2008 et 2010-2013 établis sous l’épiscopat de Mgr Maixent Coly sont marqués par une attention particulière pour la paix, selon Mgr Jean-Baptiste Valter Manga. Cela du fait de la situation de guerre en Casamance. Pour cette raison, la pastorale s’est beaucoup focalisée sur l’engagement des chrétiens, ‘’sel et lumière’’ dans la réconciliation, la justice et la paix, a rappelé le nouvel évêque qui a émis sa volonté d’orienter son programme pastoral en suivant le chemin de ses illustres prédécesseurs.







Une mission qui ne sera pas de tout repos. « Je mesure bien le poids de cette charge. Ziguinchor est un diocèse important dans notre pays, partageant avec le diocèse voisin de Kolda une situation fortement marquée par ce qui est appelé ‘conflit casamançais’, a indiqué le prélat lors de sa déclaration liminaire à la presse. Il affirme que cette situation impacte l’annonce de l’Évangile, qui est sa principale mission.





Ainsi, pour mener à bien cette mission, Mgr Manga compte sur les forces vives du diocèse, notamment les prêtres, les religieuses et religieux, les fidèles laïcs.





Monseigneur s’en ouvre aux autorités étatiques et aux citoyens des autres religions. « Je voudrais aussi compter sur l’État et nos frères et sœurs des autres religions, nos frères musulmans et ceux des religions de terroir », dans la mesure où tous sont embarqués dans un même destin, « le destin de notre pays le Sénégal».





Le diocèse de Ziguinchor encore sous administration de Mgr Fulgence Coly





Il faudra patienter pour voir le nouvel évêque prendre officiellement fonction.





Car « dans le processus de nomination d’un évêque, il y a des étapes », précise Mgr Jean-Baptiste Manga. Après l’étape de la nomination, suit celle du sacre et de son installation sur le siège épiscopal. Cette ordination doit se faire, selon le droit canonique, trois mois après la nomination.





Suivant cette prescription, l’ordination du nouvel évêque de Ziguinchor doit avoir lieu au mois de septembre prochain.





Cependant, Mgr Jean-Baptiste Valter Manga apprend avoir sollicité une dérogation, par la nonce, à Rome, pour l’organisation de cet événement, vu les conditions climatiques et les occupations des diocésains en cette période. Le nouvel évêque de Ziguinchor dit attendre la réponse définitive à cette demande de dérogation.





De ce fait, le diocèse de Ziguinchor va rester sous administration de Mgr Fulgence Coly choisi administrateur depuis le transfert de Mgr Paul Abel Mamba au diocèse de Tambacounda.





«En attendant mon ordination et mon installation, Mgr Fulgence Coly continue d’administrer le diocèse», souligne Mgr Jean-Baptiste Manga.





Cette première sortie officielle du nouvel évêque a eu lieu en ce jour fête de la Saint-Jean-Baptiste, le dernier prophète avant Jésus Christ dont il est le cousin. Il est aussi l’homonyme et le saint patron de Mgr Jean-Baptiste Valter Manga.





Le nouvel évêque a à cette occasion remercié Sa Sainteté le pape François pour cette marque de confiance, et aussi le nonce apostolique au Sénégal, Mgr Valdemar Sommertag, qui a conduit toute la procédure de sa nomination.