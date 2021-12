Ziguinchor : Plus 60.000 personnes vivant avec un handicap recensées

La région de Ziguinchor, du fait du conflit armé et de sa situation transfrontalière, abrite plus de personnes vivant avec un handicap que les autres régions du Sénégal. Plus de 60.000 cas de handicap sont recensés selon Alassane Badiane, le président de l’union régionale des personnes vivant avec un handicap.



Ces dernières vont célébrer aujourd’hui la journée internationale qui leur est dédiée. En effet, selon Alassane Badiane, son association souffre encore malgré les clauses de la loi d’orientation.



« L’accès aux édifices publics notamment dans le secteur de l’éducation sociale n’est pas encore une réalité à Ziguinchor. La loi d’orientation sociale recommandait 15% de personnes vivant avec un handicap dans le secteur de l’emploi. Ce qui n’est pas effectif » se désole Alassane Badiane au micro de nos confrères de la RTS.



Sur la carte d’égalité des chances, beaucoup d’ayants droit n’ont pas encore bénéficié de ce sésame qui leur permet d'avoir accès gratuitement aux soins de santé. Encore que ces soins de santé ne sont que de nom pour certaines personnes vivant avec un handicap en ce que les structures sanitaires, faute de médicaments, renvoient les patients auprès des officines privées.