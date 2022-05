Ziguinchor : Promu patron de la Dic, le Commissaire Adramé Sarr passe le témoin à son successeur Ibrahima Diallo

Commissaire Adrame Sar, Dg Dic

L’ancien Commissaire central de Ziguinchor a saisi l’occasion de sa passation de service pour faire l’éloge de ses anciens éléments et des opérations menées pour assurer la sécurité publique dans la capitale Sud. Au total, 995 personnes ont été déférées depuis le 21 novembre 2019, date de l’installation du Commissaire Adramé Sarr à la tête du Commissariat Central de Ziguinchor.





Promu désormais Chef de la Division des Investigations Criminelles (DIC), le Commissaire Adramé Sarr a officiellement passé le témoin hier à son successeur Ibrahima Diallo après avoir livré un bilan chiffré des actions menées ces derniers années.









« Sur ces 995 individus déférés, 35% l’ont été pour drogue, 46% pour atteinte aux biens ,11% atteinte à l'intégrité physique, 4 % atteinte aux mœurs avec 0,4 % pour viol, 4,6% pour diverses autres infractions », a détaillé, entre autres le Commissaire Sarr. Qui rappelle que la police sera toujours sur le qui-vive et ne doute point que ses collaborateurs "poursuivront le travail déjà entamé ". Cette police reste une grande famille toujours au service des populations, affirme-t-il.





Ajoutant en outre, que l’euphorie de sa nomination ne peut en aucun cas reléguer au second plan les liens forts qu’il a tissés avec la belle région de Ziguinchor et à sa population. Ces relations quasi magiques se révèlent par la grande sympathie à sa modeste personne et aux différentes actions initiées par le Service régional de sécurité publique.





Commissaire Sarr a par ailleurs loué les qualités exceptionnelles du nouveau Commissaire de Police Ibrahima Diallo, "réputé pour son immense humilité et son sens élevé d'ouverture d'esprit".