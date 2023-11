Ziguinchor : Rassemblement pacifique de soutien au peuple palestinien

Ce dimanche, la coordination des associations islamiques et la ligue des Imams de Ziguinchor ont tenu un grand rassemblement, sous forme de sit-in, pour manifester leur soutien au peuple palestinien. Un rassemblement pour dénoncer la situation préoccupante des populations de Gaza, (enfants, jeunes, vieilles et vieux), dûe à la guerre entre combattants du Hamas et l'armée israélienne.





Pour le comité d'organisation de cette manifestation, c'est tout le monde arabe, tous les musulmans qui doivent être actifs dans le soutien des palestiniens.





Malick Sagna, membre de ce comité et porte-parole du jour, relate que la situation en Palestine s'est détériorée avec les multiples vagues de violences. "Depuis 1940, le peuple palestinien subit les agressions de l'État d'Israël. Mais depuis le 07 Octobre de cette année, les choses ont pris une tournure qui inquiète vraiment le monde musulman, avec notamment des meurtres", Malick Sagna. Il affirme que "plus de 10.000 personnes, des civils, dont 4000 femmes, 2000 enfants ont été tués. Et chaque jour, ce sont des centaines de morts ". Ainsi, en tant que musulmans du Sénégal ,les membres de la coordination des associations islamiques et la ligue des Imams de Ziguinchor ont voulu ce rassemblement pacifique pour jouer leur partition en soutien au peuple palestinien, en réponse à l'appel du Prophète.













Le Prophète Mohammed, explique le sieur Sagna leur demande " d'être solidaire à l'égard de leurs frères musulmans, quelque soit leur nation, quel que soit l'état où il se trouve ".