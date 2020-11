Ziguinchor : Reconstitution du tissu industriel pour valoriser les potentialités de la région

Promouvoir le marketing territorial et contribuer à la valorisation des potentialités de la région par la reconstitution de son tissu industriel, tel était le sens de la rencontre organisée hier par l’Apix, l’agence nationale pour la relance des activités socioéconomiques en Casamance (Anrac) et la commission nationale du dialogue des territoriales (Cndt).A travers le lancement du Guichet Mobile et de Services aux entreprises, la volonté des partenaires est de délocaliser les offres de services accordés aux acteurs économiques et de contribuer ainsi à la réalisation de l’équité territoriale dans l’offre des services publics.A cet effet, grâce à un regroupement de tous les services qui interviennent dans le circuit de l’agrément et de la création des entreprises, les acteurs économiques trouveront, sur place et durant trois jours, tous les documents administratifs nécessaires au démarrage de leurs activités.Le Directeur général de l’Anrac, Ansou Sané, a salué l’organisation de cette activité qui intervient dans un contexte marqué, en Casamance, par l’accalmie. A l’en croire, la mise en place d’importantes politiques de désenclavement, les mesures incitatives pour l’impulsion de l’économie de la région, expliquent cette rencontre de partage qui veut "booster le tissu industriel conformément à la volonté du président de la République".