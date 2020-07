Ziguinchor: Réplique du camp d’Aminata Assom Diatta à Cissé Lô

En conférence de presse hier après-midi, des responsables politiques proches d’Aminata Assom Diatta ont dénoncé avec énergie la sortie de Moustapha Cissé Lô contre leur mentor. « Celui qui aurait honoré le manteau du représentant du peuple s'illustre honteusement dans son jeu favori d'attaques individuelles, subjectives, exclusivement dans l’intention de satisfaire ses intérêts personnels », a dit Bourama Dieme, le porte-parole des jeunes du camp d’Aminata Assom Diatta.







« Nous sommes outrés par tes sorties malencontreuses, élégantes et provocatrices et contraires à la vérité et l’éthique » s'indignaient les partisans de la ministre du Commerce.





Ces derniers de citer les quotas d’importation que Cissé Lô réclamait à la ministre lors de son passage à l'Assemblée nationale, le fait de traiter tous les casamançais de rebelles lors de la campagne présidentielle passée et sa dernière sortie contre la ministre du Commerce qu'il taxe d’incompétente.