Ziguinchor : Trois morts, en 24h, dans des accidents de la route

Des morts et des blesses dans des accidents à Ziguinchor

Pas moins de trois accidents sont survenus, entre dimanche et lundi, à Ziguinchor. Ils ont fait trois morts et plusieurs blessés. En effet, d’après des informations, hier nuit, un conducteur de moto ‘’Jakarta’’ a perdu la vie quelques minutes après avoir heurté un taxi à l’entrée de Ziguinchor. Vers 4h du matin, un autre choc mortel a été constaté non loin de la ville, plus précisément entre les villages de Tobor et de Teubi. Le bilan est lourd : les deux passagers d’une moto ont péri sur le coup. Ils avaient heurté un véhicule en panne stationné aux abords de la route.





Dans la matinée de lundi, une autre collision entre deux véhicules a eu lieu sur l’axe Ziguinchor-Bignona, faisant plusieurs blessés.