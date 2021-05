Ziguinchor : Un appui pour la réinsertion des populations déplacées

Pour accompagner le processus de paix en Casamance, l’Etat, à travers l’Agence nationale pour la relance des activités économiques en Casamance (Anrac), a octroyé des kits alimentaires et médicaux d’une valeur de 7 millions aux populations déplacées.



Les villages de Diagnon, de Bissine, de Bindialoum et de Boutoupa Camaracounda sont les principaux bénéficiaires de cette assistance composée de 4.5 tonnes de riz et des médicaments d’une valeur de 2 millions mis à la disposition des postes de santé de Diagnon et de Boutoupa Camaracounda par l’entremise de l’Armée.



Selon le directeur général de l’Anrac, ces activités entrent dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réinsertion sociale et de réintégration économique des déplacés du département de Ziguinchor. A l’issue de ces différentes cérémonies de remise des kits présidées par le Préfet de Ziguinchor, Ansou Sané a salué l’action de l’Armée qui a libéré toutes les zones occupées et qui a procédé à l’installation de cantonnements militaires dans les zones stratégiques.



A l’en croire, cela a contribué davantage à rassurer les populations, à garantir la sécurité et à créer les conditions de retour des populations dans leurs localités d'origine. Dans la même optique d’améliorer les conditions de vie des populations comme l’a instruit le président Macky Sall, le PUDC a offert un moulin à céréales aux populations de Bissine et s’est engagé à réaliser un forage, d’un volume de 150m3 mais aussi à électrifier les villages de Bissine et de Bindialoum.