Ziguinchor : Un douanier retrouvé mort à la gare routière

Drame à Ziguinchor ! Le corps sans vie d’un douanier bissau-guinéen a été retrouvé au niveau de la gare routière de cette localité, selon des informations parvenues à Seneweb.



En effet, vêtu d’un tee-shirt de couleur jaune et d’un pantalon bleu, A.Gomes a été découvert, vendredi dernier, vers 16 h, allongé sur un banc public, sur le dos. Informés de cette découverte, les policiers du commissariat central de Ziguinchor et des éléments de la police technique et scientifique se sont transportés sur les lieux du drame aux fins de constatation.



Mais aucune trace de lutte ou de blessure n'a été trouvée sur le corps de ce douanier bissau-guinéen, d'après nos sources proches du dossier. En provenance de Gambie pour rentrer en Guinée-Bissau, A.Gomes a transité à la gare routière de Ziguinchor où il a rendu l’âme.



Ainsi, le corps sans vie a été déposé à la morgue de l'hôpital régional.



Suite à ce drame, le consul honoraire de la Guinée-Bissau au Sénégal, Mamadu Djam Djallo, et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor ont été avisés respectivement, d'après nos infos.