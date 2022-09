Ziguinchor : Un employé de la municipalité meurt emporté par les eaux de pluie

C'est vers 4 heures du matin que I. Diallo, marié et père de quatre enfants, selon les informations collectées et reçues des proches de la famille, aurait été surpris, à bord de sa moto par les eaux de pluies, vers les caniveaux de Lyndiane. L'homme, qui sortait d'un "Fendikendo", a été la victime de la forte montée en puissance des eaux.



C'est vers 12 heures, selon nos informateurs, que le corps à été repêché vers Colobane face après l'école primaire Amitié Sénégal-Canada .



Comment I. Diallo chauffeur à la Maire a pu perdre le contrôle de sa moto jusqu'à tomber et être emporté? C'est la question que se posent présentement les membres de sa famille et les habitants des quartiers Colobane et Lyndiane qui l'ont connu.