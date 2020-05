Ziguinchor : Un employé indélicat fait main basse sur l’argent de son patron

Se séparer de son patron n’est pas toujours facile pour certains employés. C’est le cas de M. S., âgé de 31 ans, et pêcheur de profession. Selon L’As, ce dernier, engagé dans un magasin de vente de téléphones portables et d’accessoires informatiques, a subtilisé les clés de son patron, B. C., pour le cambrioler dans la nuit du 19 au 20 mai.







C’est ainsi que M. S. a fait main basse sur 24 portables et des accessoires informatiques. Il a été alpagué à son domicile, au quartier Peyrissac, alors qu’il tentait de fuir. Dans sa déposition, le patron B. C. a fait état de la disparition de ses 419 000 Fcfa. Ce qu’a nié l’employé indélicat qui dit n’avoir volé que 69 000 Fcfa.





D’après les informations du journal, M. S. soutient également qu’il a arrêté sa collaboration avec son patron parce que ce dernier lui devait la somme de 120 000 Fcfa. Ainsi, pour récupérer le reliquat, il a volé son patron. L’aveu étant la reine des preuves, il a été placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet pour vol.