Ziguinchor : Un jeune se fait voler sa moto, après une agression

Vol de moto

Un jeune âgé de 20 ans environ, a été agressé à Ziguinchor, au quartier Alwar, aux environs de 22 h, selon les infos reçues.





Pris au piège par deux individus non identifiés, ce jeune homme dont l'identité ne nous a pas été révélée, a été dépouillé de sa moto Jakarta. Il s'en est sorti avec des blessures légères à la main et à la tête, selon nos sources.