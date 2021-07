Ziguinchor : un taximan arrêté pour avoir fait des attouchements sexuels à sa nièce de 5 ans

Les faits se sont passés à Ziguinchor, plus précisément au quartier Colobane, où une mineure de 5 ans fait de graves révélations sur son oncle maternel lors de son audition par les policiers du commissariat de la capitale du Sud.



«Mon oncle maternel m’a fait entrer dans sa chambre deux fois. Il enlevait ma petite culotte et mettait son doigt dans mon sexe », confie-t-elle aux limiers. Elle était assistée par un agent de l’Action éducative en milieu ouvert (Aemo).



Toujours d’après le récit de la petite fille, après avoir fini, son oncle la menaçait de lui donner une bonne correction, si elle en parlait, renseigne « Source A ».



Mis aux arrêts dans le cadre de l'enquête préliminaire, l'oncle âgé de 27 ans a vigoureusement contesté les faits. N’empêche, il a été arrêté et placé en garde-à-vue pour pédophilie présumée.



Après une consultation gynécologique, le certificat médical atteste d’une absence de lésion vulvaire ou hyménale. Au terme de l'enquête préliminaire, le mis en cause a été présenté, hier, au Parquet de Ziguinchor. Il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire.