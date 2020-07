Ziguinchor : Un trafiquant de chanvre indien arrêté par la police

Les policiers de Ziguinchor ont interpellé Idrissa D., âgé de 38 ans, pour détention et trafic de chanvre indien. Des sources du quotidien L’AS renseignent que le bonhomme a été alpagué avec un sachet contenant 4,5 kilogrammes de chanvre indien.