Ziguinchor : Une cascade de conducteurs de véhicules cause la mort d'un homme sur le boulevard 54

C'est hier dans la nuit que les faits se sont passés. Deux conducteurs de véhicules 7 places de matricules bissau-guinéens en cascadeurs sur le boulevard 54 ont fait une victime. Un homme âgé d'une cinquantaine d'années selon des témoins, à bord de sa moto Jakarta, s'est fait percuter violemment par l'un des chauffeurs des voitures 7 places.





Le motoriste qui malheureusement n'avait pas son casque après sa chute inattendue, malgré les premiers secours et l'arrivée des sapeurs, perd la vie.