Ziguinchor : Une trentaine d'acteurs des médias formés à l'identification et à l'atténuation de la désinformation

Journalistes, correspondants de médias, acteurs de radios communautaires des régions de Kolda, de Sédhiou et de Ziguinchor ont, participé, ce mardi, à une journée de formation portant sur le thème : «identification et atténuation de la désinformation en période préélectoral, électorale et post-électoral».





La rencontre, organisée par la fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES), a permis aux professionnels de l'information d'être outillés pour faire face aux dangers de la désinformation, de la mésinformation et de la mal information.





La richesse de la thématique a donné grande satisfaction aux professionnels de l'information des trois régions cibles qui se sont engagés à distinguer la désinformation de l'information pour éviter de verser dans la propagande.