Ziguinchor : une ville morte au lendemain de la Tabaski

Le temps semble être suspendu au-dessus de Ziguinchor, le lendemain de la Tabaski. Au centre-ville, des boutiques, des magasins, des grandes surfaces ont fermé boutique. Les femmes qui sont dans le petit commerce ont disparu du paysage urbain. Pourtant, le climat est doux. Une fine pluie a arrosé Ziguinchor entraînant une baisse des températures. On dirait que les habitants peinent à se remettre de la fête de la Tabaski. Ici, seules les institutions financières, les banques, les agences de micro-crédit ont ouvert leurs portes.





Tout est presque au point mort, à midi, au rond-point Jean-Paul II, d'habitude grouillant de monde avec une circulation un peu dense. Le trafic est fluide. Même les structures privées n'ont pas jugé utile de fonctionner.





De l'autre côté de la ville, au marché Boucotte, le décor est le même. Les voies jadis grouillantes sont désertes. Toutefois, on peut voir des étals, des cantines et quelques boutiques où l'on peut se procurer des produits. Les commerçants et les vendeuses sont à la fête. L'activité économique est au ralenti.