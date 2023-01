Ziguinchor : Vers une hausse des prix du transport Taxi et Jakarta

Vers une hausse des prix du transport, une conséquence de l'augmentation du carburant (diesel comme super), en vigueur depuis la semaine dernière. Des tractations sont en cours pour des changements tarifaires concernant ces deux moyens de transport très prisés au niveau de la commune de Ziguinchor.





Des informations reçues de personnes évoluant dans ces secteurs révèlent que des concertations sont en cours pour s'accorder sur les prix à fixer avec la hausse du carburant. Une augmentation de 200 F, sur les tarifs actuels, est envisagée pour ces deux moyens de transport.





Si le surplus de 200 F parvient à faire l'unanimité, le transport Jakarta au niveau de la commune de Ziguinchor coûtera désormais 500 F. Le billet du taxi quant à lui coûtera 700 F. Et certains taximen auraient même commencé à encaisser 700 F CFA aux clients.