Zircon de Niafrang : Le front Nord Diakaye se prononce sur l'arrestation de ses deux combattants

L'aile civile et armée du Nord Diakaye à travers un communiqué de son commandant s'exprime officiellement sur l'affaire de l'exploitation du zircon en Casamance, à Niafrang notamment. Une affaire qui fait l'actualité à Ziguinchor, avec l'arrestation de deux combattants de cette fraction du MFDC. Arrestation suite à des menaces proférées par ces deux éléments de Diakaye à l'endroit du chef du village de Kabadio.





" La Casamance n'est ou n'était pas d'accord pour l'exploitation des minerais, le zircon de Niafrang notamment", tels étaient les propos proférés par ces deux mis en cause.





Dans un communiqué qui nous est parvenu, signé du commandant du front Nord Diakaye, Fatoma Coly, il est indiqué que " Diakaye ne s'est jamais prononcé et ne se prononcera jamais sur un sujet qu'il ne maîtrise pas surtout sur l'exploitation du zircon". Le commandant de Diakaye se désole de l'implication de ces deux combattants basés à Katack dans cette situation qu'il juge délicate liée à l'exploitation du zircon, sans préciser leurs identités. Fatoma Coly précise en outre, que l'ensemble des combattants regrettent et condamnent ces actes de manipulation.

Toujours dans le texte, l'on souligne que " Diakaye s'est engagé dans le processus de paix avec l’État du Sénégal. Un processus qui a atteint un niveau jamais égalé dans la gestion de cette crise". Fatoma Coly renseigne que Diakaye est décidé à poursuivre son processus et ne se laissera jamais détourner de cet objectif.