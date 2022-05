[Vidéo] Zone de Captage : les agresseurs du livreur arrêtés entre Dakar et Fatick

La vidéo a fait le tour de la toile et ému plus d’un. Un livreur attaqué par un groupe d’agresseurs. Ces derniers le menacent avec une machette et l'aspergent une bombe asphyxiante avant de s’emparer de son scooter. C’était le 15 mai, en pleine matinée, à la Zone de Captage.



Quelques heures après cette agression spectaculaire, la police informe avoir mis la main sur un des malfaiteurs à Grand-Yoff. Il n’y aura plus aucune autre nouvelle des assaillants jusqu’à vendredi dernier et le démantèlement du reste de la bande par la Section de recherches de la gendarmerie.



D’après L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce mardi, le gang était localisé entre Dakar, Fatick et Kaffrine. Le journal rapporte que six des sept suspects repérés ont été arrêtés.



Le premier à tomber se nomme Pedro Gomis. Sur la vidéo de l’agression, il est celui qui conduit le scooter volé. Il a été arrêté vendredi dernier. Le même jour, Nicolas est à son tour interpellé.



Mame Cheikh, identifié comme le chef de la bande et qui menaçait le livreur avec une machette, Cheikh Fall, Modou Tall et Abdoul Ndour, eux, ont été cueillis dans une maison abandonnée à Fatick.



L’Observateur renseigne que les malfaiteurs présumés ont reconnu les faits et seront déférés au parquet ce mardi. Ils pourraient croiser leur victime, Sidy Basse qui, selon le journal, doit formaliser sa plainte le même jour au niveau de la Section de recherches.



Un seul membre du gang manque à l’appel. Il s’agit de Baye Niass, l’homme qui utilisait la bombe asphyxiante sur la vidéo de l’agression. Il aurait été localisé à Kaffrine. L’Observateur assure que son arrestation n’est qu’une question d’heures.