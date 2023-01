Zone des Niayes : Ce que demandent les maraîchers pour booster leurs productions

Les maraîchers de la zone des Niayes ont exprimé leur désarroi face au déficit de renforcement des activités de production maraîchère. A travers un poignant plaidoyer, par la voix de Gora Diène, un opérateur économique du terroir qui se meut dans les semences de pommes de terre au niveau de la zone des Niayes, ils demandent à ce que « les pouvoirs publics accompagnent davantage le secteur agricole dans la zone des Niayes ».





Ce, à travers des « facilitations pour la disponibilité des terres d’exploitation », mais aussi « la nécessité de faire en sorte que l’eau soit disponible en abondance dans les exploitations », sans compter « l’électricité dont l’utilisation concourt à réduire les facteurs de production ».