Zone industrielle de Mbao : Abdoulaye Baldé pour un audit foncier et une meilleure sécurisation

Le Directeur général de APIX S.A, le Dr Abdoulaye Baldé s’est rendu ce lundi dans la zone franche industrielle de Mbao afin de faire l’état des lieux. Tant la densité des entreprises (18) qui y cohabitent exploitent des produits sensibles. Il s’est rendu tour à tour à SENICOR (usine de mèches), Patisen (agro-alimentaires) et Fary Industries et Confisen. Avec une forte délégation, Monsieur Baldé a fait la visite avec le maire de Diamaguene Sicap Mbao, Cheikh Aliou Bèye et le représentant du collectif des entreprises, le Directeur général de Fary Industries, Mor Talla Mbodji. En. Marge de la visite, le maire de Mbao, Monsieur Abdou Karim Sall s’est entretenu avec le Dr Abdoulaye Baldé pour des séances de travail à court et moyen terme.





« Je voudrais remercier le collectif des entreprises de la zone franche industrielle de Dakar et féliciter aussi le nouvel administrateur qui nous permis d’effectuer cette visite, accompagnés du maire de Mbao et de l’ensemble des autorités pour faire l’état des lieux. Cette zone a été installée en 1974 pour accompagner les entreprises déjà sur place pour créer davantage d'emplois et réduire notre balance commerciale en promouvant l’exportation des productions. Depuis 2002, cette zone est mise sous administration de l’APIX et c’est pourquoi nous sommes venus pour constater l’environnement, le cadre, faire le tour et discuter avec les industriels des problématiques qui se posent. Que ce soit le problème de l’assainissement, de la sécurité, de la gestion des catastrophes, mais aussi de façon plus spécifique, les difficultés auxquelles les industriels qui sont installés dans la zone sont confrontés sur le plan administratif. Nous allons impulser une nouvelle dynamique d’accompagnement de ces unités industrielles, faire un audit foncier d’autant qu’il y a des unités qui sont installées de façon irrégulière, nonobstant les demandes de création d’unités », a déclaré le Dr Abdoulaye Baldé.







Plus de 6000 emplois dans cette zone







« Le Président de la République Macky Sall nous a instruit de créer une autre zone industrielle et dans les jours à venir, nous allons vers une pose de première pierre au niveau de l’aéroport de Diass d’une zone qui est plus grande que celle-ci car elle fait 718 hectares. Les entreprises installées dans cette zone qu’on appelle Zones Économiques Spéciales vont bénéficier d’un certain nombre d’avantages sur le plan foncier, douanier, fiscal mais aussi sur le plan social, avec un accompagnement plus rapproché. D’ailleurs trente-deux (32) entreprises sont déjà inscrites et l’objectif c’est d’aller jusqu’à 150 unités industrielles dans la zone », a fait savoir le Directeur général de APIX S.A.