1/2 finale afrobasket féminin 2023: Sénégal-Mali (jeudi 19h Gmt), un choc à quitte ou double

Elles ont l’habitude de se croiser en afrobasket féminin et le dernier en date s’est tenu dimanche dernier. L’équipe du Mali et celle du Sénégal se croisaient pour le compte de la deuxième journée de la poule C de cette édition qui se tient au Rwanda.





Moins de cinq jour après, les deux formations se retrouvent ce jeudi à 19 heures (Gmt). Cette fois pour une place en finale.





Battues lors de leur première confrontation sur la marque de 72-42, les Lionnes vont tenter de prendre leur revanche sur le Mali pour espérer reconquérir le titre de champion qui les fuit depuis 2015. Le Sénégal, qui avait raté ces deux premières sorties a revu sa copie en enchaînant deux victoires face à l’Egypte en match de barrage et devant le Cameroun en quart de finale.