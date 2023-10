1/4 de finale Odcav Guédiawaye : Le champion en titre Guney Tey éliminé dans la violence

Le stade Amadou Barry de Guédiawaye a refusé du monde, ce mardi, lors des quarts de finale de la Zone 4 des Navétanes. L'une des grosses affiches du département opposait Guney à Bok Jom. Les deux équipes s’étaient neutralisées (0-0) à l’issue du temps réglementaire marquée par un jeu très fermé, en dépit d’une légère domination de Guney Tey.





À la séance fatidique des tirs au but Bok Jom est le plus adroit (6-5) grâce aussi à son gardien de but.









Au cours du match, Guney Tey avait marqué un but refusé par l'arbitre assistant, qui avait signalé un hors-jeu.

Une décision qui a soulevé l'ire des supporters qui ont déversé leur bile par des jets de pierres. Ce qui a entrainé la riposte des forces de l'ordre qui ont fait usage de grenades lacrymogènes.