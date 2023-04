16èmes de finale Coupe du Sénégal: Casa Sports, Jaraaf et Lusitana qualifiés, Génération Foot tombe

Les 16èmes de finale de la Coupe du Sénégal se poursuivent. Après les qualifications, hier mardi, d'Amitié Fc, Jeanne d'Arc et Guédiawaye, quatre matchs étaient au programme ce mercredi.





Champion du Sénégal et détenteur de la Coupe du Sénégal, le Casa Sports s'est qualifié facilement en écrasant UGB (5-1). Autre équipe de Ligue 1 à avoir décroché sa qualification, le Jaraaf. Les vert et blanc, club le plus titré en Coupe du Sénégal, ont éliminé Olympique de Ngor aux tirs au but 5-3 (0-0).





Si Casa Sports et Jaraaf se sont qualifiés, Génération Foot a quant à lui été éliminé. En effet , les Grenats ont été sortis de la compétition par Jamono Fatick aux tirs au but 4-1(0-0).





Dans la rencontre entre clubs de ligue 2, HLM de Dakar a éliminé Wallydaan (1-0).





Dans le duel entre équipes amateurs, Lusitana, finaliste malheureux l'année dernière, a pris le dessus sur Sirènes de Grand Yoff (1-0).