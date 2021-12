2022, grande année de sport

En dépit de la pandémie de coronavirus qui continue de toucher la planète, l’année 2022 sera sportive avec évidemment la Coupe du Monde de football au Qatar, à cheval sur novembre et décembre, pour cause de chaleur insupportable en juillet dans ce petit État du Golfe.



Les Français Mbappé, Griezmann ou encore Lloris remettront leur titre en jeu juste avant la bûche de Noël. La finale du Mondial 2022 de football est programmée le 18 décembre. En attendant, la nouvelle année commencera sur la neige artificielle en Chine pour les Jeux olympiques et paralympique d’hiver de Pékin (en février et mars).



En dehors du Mondial au Qatar, la finale de la Ligue des champions se déroule le 28 mai à Saint-Pétersbourg en Russie. Pour la Ligue Europa, ce sera le 18 mai Séville en Espagne. En ce qui concerna la finale de la Ligue des champions féminine, elle se jouera le 22 mai à Turin en Italie.



Les amateurs de foot africain auront le loisir de suivre la Coupe d’Afrique des nations dès le 9 janvier au Cameroun, pays qui a remporté à cinq reprises le trophée. Les Lions indomptables iront-ils décrocher à domicile une sixième étoile ? Ou l’Algérie conservera-t-elle son titre acquis au Caire en 2019 ?



Pour ceux qui se passionnent pour l’athlétisme, sport olympique numéro un, les Championnats du monde auront lieu aux États-Unis à Eugene du 15 au 24 juillet. À la même époque, le Tour de France cycliste s’élancera de Copenhague au Danemark (1er au 24 juillet). Le jeune Tadej Pogacar, double vainqueur, a déjà annoncé sa présence pour le triplé. Depuis le début de la Grande boucle, ils ne sont que trois à l’avoir remporté à trois reprises. Juste après, ce sont les féminines qui s’élanceront pour le retour du Tour de France féminin (24 au 31 juillet). Toujours en cyclisme, les Mondiaux auront lieu de l’autre côté de la planète, en septembre, en Australie.



Le basket aura son Championnat d’Europe en septembre dans quatre pays : Allemagne, Italie, Géorgie et République tchèque. Le Mondial féminin aura lieu en Australie du 22 septembre au 1er octobre.



En Judo, le Français, Teddy Riner pourra s’offrir une énième médaille d’or aux Mondiaux à Tashkent en Ouzbékistan (7 au 13 août). En avril, ce sera les Championnats d’Europe en Bulgarie.



Amateurs du rugby, vous allez vous régaler avec le Tournoi des Six nations en février et mars, mais surtout la Coupe du monde féminine qui aura lieu du 8 octobre au 12 novembre en Nouvelle-Zélande. La Rugby Africa Cup 2022, tremplin vers le Mondial 2023, se jouera en France. Elle réunira en juillet les huit meilleures nations du continent. Le vainqueur sera qualifié pour le Mondial en France, tandis que le finaliste disputera un tournoi de repêchages en novembre 2022.



L’Algérie accueille les Jeux méditerranéens à Oran. Ils se termineront le 5 juillet, date officielle de la déclaration de l’indépendance il y a 60 ans. Les Jeux méditerranéens se déroulent tous les 4 ans, l'année suivant les Jeux olympiques d'été.