20ème journée Ligue 1 : 2000 billets offerts aux écoles de foot et équipes de la petite catégorie par les dirigeants du Casa Sport

Pour cette 20ème journée du Championnat de Ligue 1, le Casa Sport, Club fanion du Sud accueille l’AS Pikine, un club difficile à jouer pour le club du Sud. A cet effet, les dirigeants qui ambitionnent de remporter ce championnat, ne veulent pas d’un faut pas à domicile, afin de consolider le fauteuil de leader.





Ces derniers sonnent déjà la mobilisation pour une sortie massive des supporters et pousser à bout les joueurs, 2000 billets vont être offerts aux écoles de foot et équipe de la petite catégorie. « Il nous faut maintenir le cap pour espérer garder le fauteuil de leader de la Ligue 1, surtout à domicile, dans la mesure où il nous reste 4 matches à disputer à domicile et 3 à l’extérieur, à Dakar », nous a confié le secrétaire général du Casa Sport, Siaka Bodian.





Être leader et jouer à domicile n’est pas chose facile, ajoute-t-il, surtout quand on rencontre une équipe comme l’AS Pikine: « Nous devons donc rester concentrés, si nous voulons rester à la première place. Aussi, nous avons besoin du soutien du public, de la mobilisation de toutes les populations de Bignona en passant par Ziguinchor et Oussouye. Toute la Casamance doit se mobiliser pour pousser les gosses à bout ».





Les joueurs doivent sentir le public derrière, selon le secrétaire général du club Fanon Sud. Aussi, avoir un maximum de concentration pour gagner tous les matches qui restent à domicile; et les autres, voir comment les aborder et en tirer le maximum de profit.