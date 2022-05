20ème journée Ligue 1 : Les temps forts du match Casa Sport vs AS Pikine

Le Casa Sport victorieux de l'As Pikine à la 20 journée de la Ligue 1

Le Casa Sport domine l’AS Pikine à l’issue du temps réglementaire en match comptant pour la 20ème journée de Ligue 1. Score finale, 3 buts à 1, ce qui permet au club fanion Sud de consolider sa place de leader devant son public venu nombreux. Seneweb revient sur les temps forts de ce match palpitant.





Bien avant le coup d’envoi, les supporters du Casa ont fini par occuper la quasi-totalité des places du Stade Alioune Sitoé Diatta mettant ainsi l’ambiance pour pousser leur club à la victoire. Cependant, il a fallu attendre la 27ème minute de jeu pour voir le Casa secouer les filets de l’AS Pikine. But inscrit par le dossard N° 9, Raymond Dièmé Ndour sur une sortie malheureuse du gardien pikinois. Le butteur va ensuite écoper d’un carton jaune, pour avoir enlevé son maillot, dès l’ouverture du score.





Un but qui libère totalement le jeu, ce qui permet aux joueurs du Casa de mettre davantage la pression sur leurs adversaires du jour. Dix minutes après le premier but, c’est-à-dire à la 37ème mn, les protégés de Ansou Diédhiou scorent à nouveau par l’entremise de Mouctar Ndiaye, le N° 13, après avoir repris d’une belle frappe le ballon dégagé par la défense pikinoise. La balle déviée par une tête des joueurs de l’AS Pikine trompe le gardien des visiteurs. Score 2 à 0, à la mi-temps.





Á la reprise, le Casa revient avec de nouvelles intentions devant un AS Pikine méconnaissable. La preuve, l’entrée de Abdoulie Kassama va être fatale pour les Pikinois. Dix minutes pratiquement après son entrée, le dossard N° 11 des vert et blanc du club Sud, reprend du pied le ballon suite à une belle passe à la 62ème mn et inscrit le 3ème but du Casa.





Les Pikinois dos au mur commencent à dérouler et finissent par obtenir un penalty, suite à une faute du gardien du Casa sur le N° 20 Mamadou Lamine Manga à la 90ème mn. Ce dernier va lui-même transformer le penalty et permettre à son équipe de réduire le score.





Score final, 3 buts à 1 pour le Casa Sport qui consolide sa place de leader à six journée de la fin du championnat.