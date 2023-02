22e journée Bundesliga : Sadio Mané, l'attraction

Après son retour à l'entraînement collectif, dimanche dernier, l'international sénégalais est annoncé demain dimanche, lors du choc au sommet de la Bundesliga, pour le compte de la 22e journée, face à l'Union Berlin, co-leader du championnat, à égalité, 43 points chacun, avec le Bayern.





Le retour à la compétition de la recrue estivale du Bayern sera l'attraction de la journée, prédit le journal sportif, Stade.