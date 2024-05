24e édition du tournoi international de judo de Saint-Louis : "Seul 1 % du budget est disponible" (Ngor Faye, président du comité d’organisation)

La 24e édition du tournoi international de judo de Saint-Louis est prévue du 18 au 19 mai 2024 dans la ville tricentenaire. Cet événement, qui avait connu une pause en raison de divers problèmes, réunira des judokas venus de six pays.





En conférence de presse mercredi, Ngor Faye, le président du comité d’organisation, a souligné les défis rencontrés dans la préparation du tournoi et a lancé un appel aux nouvelles autorités pour obtenir leur soutien.





‘’Le budget pose problème, mais l’événement est organisé avec l’autorisation de la Fédération sénégalaise de judo. Les difficultés sont liées au fait que les personnes qui soutenaient le tournoi ne sont plus en poste’’, a-t-il déclaré.





Ngor Faye espère que les nouvelles autorités accompagneront le tournoi de judo. Il a également invité la ministre des Sports à assister à l’ouverture de la 24e édition, dont l’ouverture est prévue le 18 mai au complexe Didier Marie de Sindoné.





En ce qui concerne la compétition elle-même, six pays seront présents, en plus des clubs du Sénégal. Parmi les participants, on compte des pays de la sous-région tels que la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Mauritanie ainsi que le Congo et le Gabon, qui sont au Sénégal pour le tournoi Amajello.





Sur le plan financier, seulement 1 % du budget est actuellement disponible. ‘’Le budget total s’élève à 37 millions de francs, mais les fonds des partenaires n’ont pas encore été reçus. Le comité d’organisation lance un appel aux nouvelles autorités pour qu’elles soutiennent ce tournoi international de judo qui en est à sa 24e édition’’, a encore lancé Ngor Faye, président de la Ligue du Nord de judo.