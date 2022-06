26ème journée ligue 1: Le Casa chute à domicile 1 à 2 face à GFC

Une première défaite à domicile pour cette saison et qui intervient à la fin du championnat. Une troisième pour le club fanion qui n'a enregistré que deux défaites à l'extérieur tout au long de ce championnat. Une défaite face à GFC au Stade Aline Sitoé Diatta devant un public nombreux venu voir les poulains de Ansou Diédhiou terminer en beauté chez eux. Malheureusement, le champion avant l'heure chute à domicile.





Et pour autant c'était bien parti pour les joueurs de Ansou Diédhiou, qui avec une équipe quasiment remaniée a ouvert le score à la 9 mn de jeu par l'entremise de Abdoulie Kassama dossard n°11. Le Casa qui mène au score jusqu'à la fin pratiquement du temps additionnel va se faire rattraper à la 49ème mn. Guédiawaye revient à 1 but partout. But du dossard 05 Adama Wade.

1 partout à la mi-temps





Au retour des vestiaires, Guédiawaye a été beaucoup plus entreprenant; la preuve à la 65ème mn sur coup franc; le portier du Casa négocie mal le ballon, poussé au filet par un joueur de l'équipe visiteuse, mais l'arbitre siffle hors-jeu.

À la 75ème mn, Guédiawaye marque son deuxième but par l'entremise de Assane Diatta, qui est désigné meilleur joueur du match.