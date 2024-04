32es Coupe du Sénégal: Cartes d'identités oubliées, équipe concoctée depuis les tribunes... La folle soirée de Keur Madior qui elimine GFC

Un drôle de match s'est déroulé ce jeudi au stade Amadou Barry entre Guédiawaye FC et Keur Madior pour le compte des 32es de la Coupe du Sénégal .





En effet, l'équipe Mbouroise s'est présentée au stade sans les cartes d'identités de ses joueurs pressentis pour jouer le match.









Conséquence directe, le coach décide de colmater depuis les tribunes avec des réservistes en détention de leur carte d'identité pour aligner 10 joueurs dont un gardien de but à la pointe de son attaque. Si le match démarre bien pour les banlieusards avec l'ouverture du score de Kassama (1-0,72), Keur Madior en infériorité toute la partie va créer l'un des plus gros exploits de l'histoire de cette coupe en renversant (2-1) le deuxième de la Ligue 1 grace à un doublé de Bourè (85e, 89e). À noter que son gardien de but de formation, aligné en attaque, a offert deux caviars à ses coéquipiers.









Pourtant dans les eaux troubles en Ligue 2 avec une inquiétante position de lanterne rouge, Keur Madior jouera les 16es de finale de la coupe du Sénégal.